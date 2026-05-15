A9 zeitweise voll gesperrt: Überholversuch geht schief, BMW-Fahrer schwer verletzt

Bad Lobenstein - Schwerer Unfall am Freitagmorgen auf der A9 in Thüringen in Fahrtrichtung München .

Die A9 in Fahrtrichtung München war zeitweise voll gesperrt. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, hatte es gegen 8 Uhr zwischen einem BMW und einem Lkw gekracht.

Den Angaben nach wollte der Autofahrer kurz vor der Anschlussstelle Bad Lobenstein einen Sattelzug überholen, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befunden hatte.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen war der 67-Jährige dabei allerdings von der mittleren auf die rechte Spur geraten und mit dem Auflieger des Lastwagens zusammengestoßen. Der BMW war nach der Kollision zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen stehen geblieben.

Der BMW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die A9 war zwischen 8.30 Uhr bis 9 Uhr voll gesperrt. Danach war der Standstreifen freigegeben worden, damit der sich anstauende Verkehr abfließen konnte.