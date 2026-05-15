A9 zeitweise voll gesperrt: Überholversuch geht schief, BMW-Fahrer schwer verletzt
Wie die Autobahnpolizei mitteilt, hatte es gegen 8 Uhr zwischen einem BMW und einem Lkw gekracht.
Den Angaben nach wollte der Autofahrer kurz vor der Anschlussstelle Bad Lobenstein einen Sattelzug überholen, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befunden hatte.
Aus bislang noch ungeklärten Gründen war der 67-Jährige dabei allerdings von der mittleren auf die rechte Spur geraten und mit dem Auflieger des Lastwagens zusammengestoßen. Der BMW war nach der Kollision zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen stehen geblieben.
Der BMW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die A9 war zwischen 8.30 Uhr bis 9 Uhr voll gesperrt. Danach war der Standstreifen freigegeben worden, damit der sich anstauende Verkehr abfließen konnte.
Die A9 in Richtung München ist an der Unglücksstelle mittlerweile wieder geräumt und frei befahrbar. Der entstandene Schaden wird auf rund 50.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
Titelfoto: NEWS5 / Stephan Fricke