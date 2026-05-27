Lkw mit Bierkästen auf A9 in Flammen: Stau bei Triptis

A9/Höhe Triptis - Auf der A9 bei Triptis ist am frühen Mittwochmorgen ein Sattelzug in Brand geraten.

Auf der A9 bei Triptis brannte die Zugmaschine eines Sattelzugs vollständig aus. (Archivfoto) © Stefan Puchner/dpa

Die Autobahn in Fahrtrichtung München ist zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf laut Polizei derzeit nur einspurig befahrbar.

Gegen 5 Uhr brach kurz hinter der Anschlussstelle Triptis aufgrund eines technischen Defekts ein Feuer an der Zugmaschine aus. Dem Fahrer gelang es noch, das Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Er blieb unverletzt.

Die Zugmaschine brannte vollständig aus. Der Auflieger, der mit rund 20 Tonnen Bierkästen beladen war, wurde nur leicht beschädigt.

Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn München zeitweise komplett gesperrt werden. Inzwischen rollt der Verkehr wieder über den linken Fahrstreifen an der Einsatzstelle vorbei. Die Bergungsarbeiten dauern jedoch weiterhin an.