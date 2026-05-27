Lkw mit Bierkästen auf A9 in Flammen: Stau bei Triptis
A9/Höhe Triptis - Auf der A9 bei Triptis ist am frühen Mittwochmorgen ein Sattelzug in Brand geraten.
Die Autobahn in Fahrtrichtung München ist zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf laut Polizei derzeit nur einspurig befahrbar.
Gegen 5 Uhr brach kurz hinter der Anschlussstelle Triptis aufgrund eines technischen Defekts ein Feuer an der Zugmaschine aus. Dem Fahrer gelang es noch, das Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Er blieb unverletzt.
Die Zugmaschine brannte vollständig aus. Der Auflieger, der mit rund 20 Tonnen Bierkästen beladen war, wurde nur leicht beschädigt.
Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn München zeitweise komplett gesperrt werden. Inzwischen rollt der Verkehr wieder über den linken Fahrstreifen an der Einsatzstelle vorbei. Die Bergungsarbeiten dauern jedoch weiterhin an.
Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Ob die Fahrbahn durch den Brand beschädigt wurde, soll noch untersucht werden. Autofahrer müssen mit Staus rechnen und werden gebeten, vorsichtig an das Stauende heranzufahren.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa