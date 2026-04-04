Unfall-Serie auf A9: Fünf Autos in Crash verwickelt, drei Verletzte

Manching - Bei einer Unfallserie auf der A9 nahe Manching im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen sind insgesamt fünf Fahrzeuge zusammengestoßen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 150.000 Euro. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Ein Senior habe laut Polizei zu spät bemerkt, dass der Wagen vor ihm wegen des Verkehrs stark abbremsen musste und fuhr am Freitag gegen 12.50 Uhr in das Heck des Fahrzeugs.

Drei weitere Autos fuhren ebenfalls auf.

Durch den Zusammenstoß wurden drei Menschen leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte zwei Fahrspuren der A9 in Richtung München.