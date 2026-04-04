Unfall-Serie auf A9: Fünf Autos in Crash verwickelt, drei Verletzte
Von Marcel Gnauck
Manching - Bei einer Unfallserie auf der A9 nahe Manching im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen sind insgesamt fünf Fahrzeuge zusammengestoßen.
Ein Senior habe laut Polizei zu spät bemerkt, dass der Wagen vor ihm wegen des Verkehrs stark abbremsen musste und fuhr am Freitag gegen 12.50 Uhr in das Heck des Fahrzeugs.
Drei weitere Autos fuhren ebenfalls auf.
Durch den Zusammenstoß wurden drei Menschen leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei sperrte zwei Fahrspuren der A9 in Richtung München.
Dahinter bildete sich demnach ein kilometerlanger Stau. Die Ermittler schätzen den Schaden auf insgesamt rund 150.000 Euro.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa