26.08.2024 09:56 Vollsperrung auf A9: Auto in Flammen!

Ein Auto stand am Sonntag auf der A9 in Thüringen in Flammen. Es kam zu einer Vollsperrung.

Von Carsten Jentzsch

Triptis - Ein Auto stand auf der A9 in Thüringen in Flammen. Es kam zu einer Vollsperrung. Der Audi TT stand am Sonntag auf der A9 in Thüringen in Flammen. © Thüringer Polizei / Autobahnpolizeiinspektion Wie die Autobahnpolizeiinspektion (API) am Montagmorgen mitteilte, habe die Autobahnpolizei Thüringen am Sonntagnachmittag die Meldung über ein brennendes Auto auf der A9, Höhe Triptis (Saale-Orla-Kreis) erreicht. Der Audi TT stand bei Eintreffen der Beamten bereits in Vollbrand. "Nach Angaben des Fahrzeugführers brach während der Fahrt Feuer im Motorraum aus", so die Uniformierten. Es sei ihm gelungen, sein Fahrzeug auf den Standstreifen zu lenken und es zu verlassen, hieß es. Laut Polizei blieb er unverletzt. Unfall A9 Aquaplaning auf A9: Opel und Audi überschlagen sich mehrfach Teilweise habe das Feuer auf die angrenzende Böschung übergegriffen. Den Angaben nach musste die Richtungsfahrbahn München aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten für circa 40 Minuten voll gesperrt werden. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde es mittels Kran geborgen. "Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf 12.000 Euro geschätzt", so die API am Montagmorgen.

Titelfoto: Thüringer Polizei / Autobahnpolizeiinspektion