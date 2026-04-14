Vollsperrung auf A9 Richtung Berlin: Lkw-Fahrer mit gesundheitlichen Problemen

Eisenberg - Die A9 in Richtung Berlin war am Montagnachmittag zeitweise voll gesperrt.

Der Lkw-Fahrer (53) überstand den Unfall trotz gesundheitlicher Probleme unverletzt. (Symbolfoto) © 123rf/vitpho

Kurz nach 16.30 Uhr war auf Höhe Eisenberg ein Lkw nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke gekracht.

Wie die Autobahnpolizei am Dienstag erklärte, sollen gesundheitliche Probleme des Fahrers die Ursache für den Unfall gewesen sein. Nichtsdestotrotz überstand der 53-Jährige den Crash unverletzt.

Die A9 in Fahrtrichtung Berlin war von etwa 17.40 Uhr für rund eine Stunde voll gesperrt. Im Anschluss war der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben worden. Die anderen zwei Fahrspuren blieben wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis ca. 20 Uhr gesperrt.