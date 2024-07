Zu schnell im Starkregen? Mehrere Unfälle auf der A9

Bitterfeld/Sandersdorf - Auf der Autobahn 9 in Sachsen-Anhalt haben sich am Sonntagnachmittag mehrere Unfälle mit Verletzten ereignet.

Bei Bitterfeld-Wolfen krachte dieser VW ID (r.) mehrmals in die Leitplanke. © Tom Musche

In Fahrtrichtung Berlin krachte es zwischen Bitterfeld-Wolfen und Thurland. Hierbei stieß ein VW ID in die Mittelleitplanke, drehte sich und blieb mit dem Heck an der Streckenbegrenzung stehen.

Nach ersten Informationen wurden mehrere Personen verletzt, eine davon wurde per Hubschrauber in eine Leipziger Klinik geflogen.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Es kann aber noch zu Staubildungen kommen.

Auch bei Sandersdorf-Brehna am Kreuz Halle krachte es auf der A9. An dem Crash unter der B100-Überführung waren mehrere Fahrzeuge beteiligt.