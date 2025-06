Unfall auf A9: Sechs Verletzte, darunter drei Kinder

Bad Klosterlausnitz - Schwerer Unfall auf der A9 in Thüringen ! Sechs Personen, darunter drei Kinder, wurden verletzt.

Alles in Kürze

Der schwere Unfall ereignete sich am Samstag - gegen 6.30 Uhr - in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg (beide Saale-Holzland-Kreis), wie aus Angaben der Polizei hervorging.

Der Fahrer des Sattelzuges blieb den Beamten zufolge unverletzt. An Fahrzeugen und Einrichtungen der Autobahn sei ein Gesamtsachschaden von circa 85.000 Euro entstanden. Derzeit sei die Richtungsfahrbahn Berlin gesperrt, so die Beamten am Morgen.