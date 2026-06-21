Auto schleudert in Leitplanke: 86-Jähriger bei Autobahn-Unfall schwer verletzt
Von Manuel Rank
Pilsting - Plötzlich auf der falschen Spur: Bei einem Unfall auf der A92 in Niederbayern ist ein 86-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 100.000 Euro.
Eine 85-Jährige sei im Bereich Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) aus unbekannter Ursache auf die linke Spur geraten.
Ein von hinten mit hoher Geschwindigkeit kommender 40-Jähriger habe nicht mehr bremsen können und sei aufgefahren – das Auto der Frau drehte sich und wurde gegen die Leitplanke geschleudert.
Der 86 Jahre alte Beifahrer im ersten Auto wurde schwer verletzt, die Fahrerin und der 40-Jährige erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Alle drei kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser.
Die A92 wurde in Richtung Deggendorf für rund zwei Stunden gesperrt. Ein Unfallgutachter soll den genauen Hergang klären.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa (Symbolfoto)