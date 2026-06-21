Auto schleudert in Leitplanke: 86-Jähriger bei Autobahn-Unfall schwer verletzt

Pilsting - Plötzlich auf der falschen Spur: Bei einem Unfall auf der A92 in Niederbayern ist ein 86-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 100.000 Euro.

Der verletzte Senior wurde in eine Klinik gefahren. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Eine 85-Jährige sei im Bereich Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) aus unbekannter Ursache auf die linke Spur geraten.

Ein von hinten mit hoher Geschwindigkeit kommender 40-Jähriger habe nicht mehr bremsen können und sei aufgefahren – das Auto der Frau drehte sich und wurde gegen die Leitplanke geschleudert.

Der 86 Jahre alte Beifahrer im ersten Auto wurde schwer verletzt, die Fahrerin und der 40-Jährige erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Alle drei kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser.