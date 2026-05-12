Unfall durch Aquaplaning: Auto bricht durch Wildschutzzaun, Mann wird schwer verletzt

Eching - Wegen Aquaplaning auf der A92 ist ein 27-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er war Beifahrer in einem Auto, das auf der Autobahn im Landkreis Landshut am Samstagabend von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte.

Aufgrund von Nässe kam der Mann von der Straße ab. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 26 Jahre alte Fahrer auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen.

Das Auto durchbrach einen Wildschutzzaun und wurde erst von einem Baum und einem angrenzenden Entwässerungsgraben gestoppt.

Durch den heftigen Aufprall wurden die Insassen laut den Angaben der Polizei herumgeschleudert. Der Beifahrer wurde demnach schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in ein Klinikum gebracht.