Heftiger Unfall auf Autobahn: Ersthelfer retten bewusstlosen Mann aus Wrack
München - Heftiger Unfall auf der A94 beim Münchner Stadtteil Riem! Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden.
Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, hatte der 29-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache gegen 21.38 Uhr in Richtung Passau plötzlich die Kontrolle verloren. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.
Das Auto überfuhr eine Leitplanke, krachte gegen einen Baum und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ersthelferinnen und Ersthelfer eilten den Angaben zufolge unmittelbar zur Unfallstelle.
Unter ihnen befand sich demnach glücklicherweise auch eine Notfallsanitäterin. Der Autofahrer, der nicht bei Bewusstsein war, konnte aus dem Wrack geborgen und anschließend bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt werden.
Die Retter brachten den Schwerverletzten in Begleitung eines Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik.
Eine unbeteiligte Angehörige, die ebenfalls vor Ort war, wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.
Die Autobahn musste während der Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung gesperrt werden. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz für die insgesamt rund 30 Feuerwehrkräfte beendet. Die Ermittlungen der Polizei zum Hergang laufen.
Titelfoto: Feuerwehr München