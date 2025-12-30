Heftiger Unfall auf Autobahn: Ersthelfer retten bewusstlosen Mann aus Wrack

München - Heftiger Unfall auf der A94 beim Münchner Stadtteil Riem! Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden.

Das Auto des 29-Jährigen wurde erheblich beschädigt. © Feuerwehr München

Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, hatte der 29-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache gegen 21.38 Uhr in Richtung Passau plötzlich die Kontrolle verloren. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Das Auto überfuhr eine Leitplanke, krachte gegen einen Baum und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ersthelferinnen und Ersthelfer eilten den Angaben zufolge unmittelbar zur Unfallstelle.

Unter ihnen befand sich demnach glücklicherweise auch eine Notfallsanitäterin. Der Autofahrer, der nicht bei Bewusstsein war, konnte aus dem Wrack geborgen und anschließend bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt werden.

Die Retter brachten den Schwerverletzten in Begleitung eines Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Eine unbeteiligte Angehörige, die ebenfalls vor Ort war, wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.