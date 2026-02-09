Unfall mit Lkw und drei Autos: Vier Verletzte auf der A94

Am Montagmorgen krachten auf der A94 im Landkreis Ebersberg vier Fahrzeuge zusammen. Vier Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Von Björn Kirsch

Forstinning - Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr krachte es im Landkreis Ebersberg plötzlich, vier Fahrzeuge waren beteiligt.

Die Polizei kümmerte sich um die Unfallaufnahme. (Symbolfoto)
Die Polizei kümmerte sich um die Unfallaufnahme. (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa

Durch den Zusammenstoß wurden vier Menschen auf der A94 verletzt, zwei darunter schwer.

Alle Verletzten seien in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Am Unfall seien drei Autos und ein Lastwagen beteiligt gewesen.

Die Autobahn in Richtung München war den Angaben nach zwischen den beiden Anschlussstellen Hohenlinden und Forstinning zunächst gesperrt.

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Hohenlinden abgeleitet.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Unfall A94: