Unfall mit Lkw und drei Autos: Vier Verletzte auf der A94
Von Björn Kirsch
Forstinning - Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr krachte es im Landkreis Ebersberg plötzlich, vier Fahrzeuge waren beteiligt.
Durch den Zusammenstoß wurden vier Menschen auf der A94 verletzt, zwei darunter schwer.
Alle Verletzten seien in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit.
Am Unfall seien drei Autos und ein Lastwagen beteiligt gewesen.
Die Autobahn in Richtung München war den Angaben nach zwischen den beiden Anschlussstellen Hohenlinden und Forstinning zunächst gesperrt.
Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Hohenlinden abgeleitet.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa