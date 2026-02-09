Unfall mit Lkw und drei Autos: Vier Verletzte auf der A94

Forstinning - Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr krachte es im Landkreis Ebersberg plötzlich, vier Fahrzeuge waren beteiligt.

Die Polizei kümmerte sich um die Unfallaufnahme. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Durch den Zusammenstoß wurden vier Menschen auf der A94 verletzt, zwei darunter schwer.

Alle Verletzten seien in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Am Unfall seien drei Autos und ein Lastwagen beteiligt gewesen.