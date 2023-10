Schrecklicher Unfall auf A94: Sieben Menschen tot, kleines Kind (†6) unter Opfern

Waldkraiburg - In Bayern ist es auf der A94 zu einem schweren Unfall mit mehreren Toten und Verletzten gekommen.

Die Fahrbahn der A94 in Richtung der bayerischen Landeshauptstadt musste komplett gesperrt, eine entsprechende Umleitung des Verkehrs ab der Anschlussstelle Mühldorf-West eingerichtet werden.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand haben sieben Menschen ihr Leben verloren, etliche weitere teils schwere Verletzungen erlitten. In dem Unfallwagen waren mehrere Kinder, ein erst sechs Jahre altes von ihnen befindet sich unter den Todesopfern.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ereignete sich der Crash im Freistaat am Freitag etwa gegen 3.15 Uhr in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Ampfing/Waldkraiburg.

Der Fahrer des ins Visier der Beamten geratenen Mercedes Vito habe laut Polizeiangaben stark beschleunigt und so versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen, an der Anschlussstelle allerdings die Kontrolle verloren. Der Mercedes, in welchem, sich insgesamt 23 Personen befanden, kam daraufhin von der Fahrbahn ab und verunfallte anschließend.