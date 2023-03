Geisterfahrer baut Unfall auf Autobahn und glaubt, im Recht zu sein

Im Allgäu fuhr ein Schweizer in falscher Richtung über die A96, ohne es zu bemerken. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Laut Polizei meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen halb zwölf in der Freitagnacht einen Falschfahrer auf der A96.

Ein 77-jähriger Schweizer war dort von Lindau in Richtung München auf der Überholspur unterwegs.

Auf Höhe Mindelheim musste ihm ein 22-jähriger Autofahrer ruckartig ausweichen. Dadurch prallte dieser mehrfach gegen die Mittelleitplanke und wurde leicht verletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Mittelschutzplanke geht in die Tausende, so die Polizei.

Der Geisterfahrer fuhr jedoch unbeirrbar weiter in Richtung München.

Erst als er versuchte, auf der Autobahn zu wenden, konnte der 77-Jährige von anderen Verkehrsteilnehmer gestoppt werden, berichteten die Beamten am Samstagmorgen.