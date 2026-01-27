Unfall bei Baumfällarbeiten: A96 nach Lkw-Crash stundenlang dicht

Auf der A96 bei Lindau hat ein Unfall am Dienstag für einen großen Stau gesorgt.

Von Annkathrin Stich

Lindau - Der Fahrer eines Lkws hat auf der Autobahn 96 einen Anhänger eines Sicherungsfahrzeugs übersehen und sich bei einem Zusammenstoß leicht verletzt.

Auf der A96 ist wegen Baumfällarbeiten die rechte Spur gesperrt. Doch ein Lkw-Fahrer übersieht einen Anhänger eines Sicherungsfahrzeugs. (Symbolbild)
Auf der A96 ist wegen Baumfällarbeiten die rechte Spur gesperrt. Doch ein Lkw-Fahrer übersieht einen Anhänger eines Sicherungsfahrzeugs. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 11 Uhr. Die A96 sei in Richtung Österreich etwa vier Stunden voll gesperrt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Inzwischen sei die Strecke wieder frei.

Die rechte Spur war in Lindau demnach wegen Baumfällarbeiten gesperrt. Der Lkw-Fahrer habe das Sicherungsfahrzeug übersehen.

Der Anhänger sei vollständig zusammengeschoben worden, die Fahrerkabine deformiert und sein Laster habe sich seitlich gedreht, so der Sprecher.

Unfall A96: Rutschpartie durch Blitzeis: Unfallserie mit 13 Fahrzeugen an Heiligabend
Unfall A96 Rutschpartie durch Blitzeis: Unfallserie mit 13 Fahrzeugen an Heiligabend

Der Fahrer konnte seine Kabine selbstständig verlassen und sei in ein Krankenhaus gekommen.

Wegen Betriebsstoffen und Teilen auf der Straße sei die A96 nach dem Unfall in Richtung Österreich zunächst komplett gesperrt worden. Das habe auch den Verkehr beeinträchtigt, sagte der Sprecher.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

Mehr zum Thema Unfall A96: