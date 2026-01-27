Unfall bei Baumfällarbeiten: A96 nach Lkw-Crash stundenlang dicht

Lindau - Der Fahrer eines Lkws hat auf der Autobahn 96 einen Anhänger eines Sicherungsfahrzeugs übersehen und sich bei einem Zusammenstoß leicht verletzt.

Auf der A96 ist wegen Baumfällarbeiten die rechte Spur gesperrt. Doch ein Lkw-Fahrer übersieht einen Anhänger eines Sicherungsfahrzeugs. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 11 Uhr. Die A96 sei in Richtung Österreich etwa vier Stunden voll gesperrt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Inzwischen sei die Strecke wieder frei.

Die rechte Spur war in Lindau demnach wegen Baumfällarbeiten gesperrt. Der Lkw-Fahrer habe das Sicherungsfahrzeug übersehen.

Der Anhänger sei vollständig zusammengeschoben worden, die Fahrerkabine deformiert und sein Laster habe sich seitlich gedreht, so der Sprecher.

Der Fahrer konnte seine Kabine selbstständig verlassen und sei in ein Krankenhaus gekommen.