Streit auf A96 eskaliert: Mann steigt aus und läuft zu Fuß weiter

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Zeugen bemerken einen Mann zu Fuß neben der A96. Seine Freundin steht mit dem Auto auf einem Parkplatz bei Kammlach und ist verletzt. Die Polizei ermittelt.

Von Klaas Seißer

Kammlach - Ein Streit zwischen einem Paar hat auf der A96 im Allgäu für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Die Polizei ermittelt gegen ein Paar, das sich an der A96 gestritten hat. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt gegen ein Paar, das sich an der A96 gestritten hat. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zeugen meldeten am Dienstag gegen 16 Uhr einen Mann, der neben der Straße zu Fuß unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Als die Beamten den 43-Jährigen fanden, sagte er, dass seine Freundin ihn im Streit bei Kammlach (Landkreis Unterallgäu) abgesetzt hatte. 

Auf einem nahegelegenen Parkplatz trafen sie dann auf die ebenfalls 43-Jährige. Sie war verletzt und erklärte, ihr Freund habe sie geschlagen. Deshalb habe sie ihn aussteigen lassen.

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Ein Rettungswagen brachte die Frau zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Der alkoholisierte Mann erhob ebenfalls Vorwürfe gegen seine Freundin. Deshalb ermittelt die Polizei nun gegen beide wegen Körperverletzung.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

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