Streit auf A96 eskaliert: Mann steigt aus und läuft zu Fuß weiter
Von Klaas Seißer
Kammlach - Ein Streit zwischen einem Paar hat auf der A96 im Allgäu für einen Polizeieinsatz gesorgt.
Zeugen meldeten am Dienstag gegen 16 Uhr einen Mann, der neben der Straße zu Fuß unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.
Als die Beamten den 43-Jährigen fanden, sagte er, dass seine Freundin ihn im Streit bei Kammlach (Landkreis Unterallgäu) abgesetzt hatte.
Auf einem nahegelegenen Parkplatz trafen sie dann auf die ebenfalls 43-Jährige. Sie war verletzt und erklärte, ihr Freund habe sie geschlagen. Deshalb habe sie ihn aussteigen lassen.
Ein Rettungswagen brachte die Frau zur Untersuchung ins Krankenhaus.
Der alkoholisierte Mann erhob ebenfalls Vorwürfe gegen seine Freundin. Deshalb ermittelt die Polizei nun gegen beide wegen Körperverletzung.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa