Streit auf A96 eskaliert: Mann steigt aus und läuft zu Fuß weiter

Kammlach - Ein Streit zwischen einem Paar hat auf der A96 im Allgäu für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Die Polizei ermittelt gegen ein Paar, das sich an der A96 gestritten hat. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zeugen meldeten am Dienstag gegen 16 Uhr einen Mann, der neben der Straße zu Fuß unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Als die Beamten den 43-Jährigen fanden, sagte er, dass seine Freundin ihn im Streit bei Kammlach (Landkreis Unterallgäu) abgesetzt hatte.

Auf einem nahegelegenen Parkplatz trafen sie dann auf die ebenfalls 43-Jährige. Sie war verletzt und erklärte, ihr Freund habe sie geschlagen. Deshalb habe sie ihn aussteigen lassen.

Ein Rettungswagen brachte die Frau zur Untersuchung ins Krankenhaus.