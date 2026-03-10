Unfall auf A96: Kleintransporter hängt auf der Mittelleitplanke fest

München - Ein Kleintransporter, der bei einem Unfall auf der A96 auf den Spurtrenner aufgefahren war, hat am Dienstag für eine Sperrung der Autobahn gesorgt.

Mit Luftkissen wurde der Transporter ausgeglichen und dann an einem Kran befestigt. © Berufsfeuerwehr München (2)

Wie die Münchner Feuerwehr mitteile, wurden die Einsatzkräfte gegen 7 Uhr auf die Autobahn nach Hadern alarmiert. Dort sollten sie den Rettungsdienst bei der Arbeit unterstützen.

Der Fahrer des Transports war bei dem Unfall mittelschwer verletzt worden, hatte sein Fahrzeug aber selbstständig verlassen können. Er wurde in eine Münchner Klinik gebracht.

Während des Einsatzes musste sowohl die Abfahrt Laim als auch die rechte von zwei Fahrspuren in Richtung München gesperrt werden. Um die Lage im Berufsverkehr zu entschärfen, sollte sich die Feuerwehr um eine rasche Bergung des Transporters kümmern. Dazu wurden ein Kran auf die A96 beordert.

Die Schräglage des Transporters wurde mit Luftkissen ausgeglichen, dann hob der Kran das Fahrzeug von der Mittelleitplanke und übergab es an den Abschleppdienst.