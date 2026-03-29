Heftiger Crash auf Autobahn: Mercedes schleudert über Leitplanke, Fahrer mit Heli in Klinik

Aitrach - Schwerer Unfall auf der A96 im Landkreis Ravensburg: Ein Mercedes hat sich am Samstagnachmittag mehrfach überschlagen und ist völlig zerstört auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der Fahrer erlitt Verletzungen.

Völlig ramponiert blieb der Mercedes nach dem Crash in der Böschung liegen. © Pöppel/AOV

Der 24-Jährige war mit seiner A-Klasse in Richtung München unterwegs, als das Unglück gegen 16.21 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Aitrach passierte.

Wie Polizeisprecher Ralph Teubner vom Revier Ravensburg berichtete, soll der junge Autofahrer auf Höhe des Beschleunigungsstreifens plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren und nach rechts von der Autobahn abgekommen sein.

Er krachte erst gegen die Schutzplanke, bevor das Fahrzeug darüber geschleudert wurde und sich dreimal überschlug. Es blieb rund 150 Meter weiter kopfüber im Grünstreifen liegen.

"Der schwer verletzte Fahrzeuglenker wurde durch hinzukommende Verkehrsteilnehmer aus dem Fahrzeug geborgen", so der Sprecher weiter. Ein Rettungshubschrauber brachte den 24-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Der Mercedes wurde komplett zerstört und schließlich abgeschleppt, es entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. Weitere Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden an der Leitplanke und einem Entwässerungsschacht.