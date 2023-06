Lkw kracht auf Standstreifen in Fahrzeuge: Zwei Menschen nach Horror-Crash tot

Mindelheim - Schrecklicher Unfall auf der A96 in Bayern ! Ein Lastwagen ist ungebremst auf zwei Autos aufgefahren, die wegen einer Panne auf dem Standstreifen der Autobahn standen. Zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

Für einen 54 Jahre alten Autofahrer kam nach dem Unfall auf der A96 in Bayern jede Hilfe zu spät, seine Beifahrerin (43) wurde schwer verletzt. © network-pictures.com

Der 30 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges war laut Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache im Landkreis Unterallgäu plötzlich mit seinem Gefährt nach rechts von der Fahrbahn der A96 abgekommen.

Das tonnenschwere Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem auf dem Standstreifen stehenden Auto, dessen 54 Jahre alter Fahrer erfasst und tödlich verletzt wurde. Die Beifahrerin (43) des Mannes erlitt bei dem Auffahrunfall schwere Verletzungen.

Durch den Zusammenstoß wurde das Pannenauto, das ein 19 Jahre alter Angehöriger der Beteiligten gerade auf einen Anhänger aufladen wollte, nach vorne geschoben und erfasste den jungen Mann, der sich zwischen Wagen und Anhänger befand.

Der 19-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort den Kampf um sein Leben verlor.

Am Sattelzug entstand bei der Kollision den Angaben der Beamten zufolge ein Schaden in Höhe von circa 200.000 Euro, an den anderen Fahrzeugen lässt sich dieser demnach auf rund 90.000 Euro beziffern.