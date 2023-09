Unfall auf A96: Motorradfahrer verliert Kontrolle und verunglückt tödlich

Beim Sturz löste sich der Helm. Der Mann starb an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte, war der Biker am Samstagnachmittag auf dem rechten Fahrstreifen der A96 in Richtung Lindau unterwegs.

Augenzeugen zufolge fuhr der Mann absichtlich in Schlangenlinien. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.

Beim Sturz löste sich den Angaben zufolge der Helm des 70-Jährigen. Schutzkleidung trug der Senior demnach nicht.

Der Mann erlitt schwerste innere Verletzungen, er verstarb noch an der Unfallstelle.