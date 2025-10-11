1.314
Unfall auf A99: Autobahn Richtung München-Süd gesperrt
München - Die A99 ist aufgrund eines Unfalls in Richtung München-Süd am Samstagmittag komplett gesperrt.
Laut Angaben des ADAC krachte es zwischen den Anschlussstellen Aschheim/Ismaning und Kirchheim bei München.
Autofahrer werden darauf hingewiesen, eine Rettungsgasse zu bilden!
In Fahrtrichtung München-Süd bildete sich bereits nach kurzer Zeit ein Stau von sechs Kilometern Länge. Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Zeitverlust von rund einer Stunde rechnen (Stand: 12.05 Uhr).
Sobald Informationen der Polizei vorliegen und/oder der Autobahnring München wieder freigegeben ist, berichtet TAG24 an dieser Stelle nach.
