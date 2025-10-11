Unfall auf A99: Autobahn Richtung München-Süd gesperrt

München - Die A99 ist aufgrund eines Unfalls in Richtung München-Süd am Samstagmittag komplett gesperrt.

Auf der A99 hat es am Samstagmittag gekracht. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Laut Angaben des ADAC krachte es zwischen den Anschlussstellen Aschheim/Ismaning und Kirchheim bei München.

Autofahrer werden darauf hingewiesen, eine Rettungsgasse zu bilden!

In Fahrtrichtung München-Süd bildete sich bereits nach kurzer Zeit ein Stau von sechs Kilometern Länge. Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Zeitverlust von rund einer Stunde rechnen (Stand: 12.05 Uhr).