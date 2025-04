Unfall am Hockenheimring: Drei Jugendliche unternehmen Spritztour mit BMW!

An dem hochmotorisierten Fahrzeug entstand ein Totalschaden. © Priebe/pr-video

Der junge Fahrer eines BMW 850i befuhr am Samstag gegen 1.30 Uhr die Straße "Am Motodrom" am Hockenheimring.

Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche zu schnell unterwegs und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Dann kollidierte er mit einem Baum und schließlich mit einem Kassenhäuschen des Hockenheimrings.

Sowohl der 19-Jährige als auch seine beiden 18 Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser.

Der entstandene Schaden wird auf 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt.