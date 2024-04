Retter können nichts mehr tun: Junger Biker stirbt bei Horror-Unfall auf Bundesstraße

Von der Maschine des Bikers blieb nur ein Wrack übrig. © 7aktuell.media

Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, war der Biker gegen 14.15 Uhr am Nachmittag auf der Bundesstraße im Landkreis Berchtesgadener Land unterwegs, als er von Schneizlreuth kommend ich Richtung Ramsau in einer Kurve von der Straße abkam und sich in der Folge mehrmals überschlug.

Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte erlag der junge Mann aus Saalfelden (Österreich) noch am Ort des Unfalls seinen schweren Verletzungen.

An der Honda des 26-Jährigen entstand demnach ein Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Neben Rettungsdienst, Notarzt und Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Schneizlreuth im Einsatz.