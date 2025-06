Unfall auf Bundesstraße: Drei Frauen tot, drei Männer schwer verletzt

Überlingen - Bei einem folgenschweren Unfall am Bodensee sind auf der B31 bei Überlingen am Mittwochnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen! Drei weitere Personen erlitten laut Polizeiangaben erhebliche Verletzungen.

Bei einem schweren Unfall auf der B31 bei Überlingen haben am Bodensee am Mittwoch drei Menschen ihr Leben verloren. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Autofahrer war gegen 14.45 Uhr zwischen den beiden Anschlussstellen Überlingen-Burgberg und Rengoldshausenin in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die gegenüberliegende Fahrbahn geraten und danach mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Sowohl in dem Mercedes als auch in dem frontal getroffenen BMW saßen je drei Insassen, die teils in den beschädigten Autos eingeklemmt wurden.

Im Mercedes wurden zwei Beifahrerinnen (75, 71) so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe der Retter letztendlich zu spät kam, im BMW eine 74-Jährige.

Die jeweiligen Fahrer (75, 86) sowie ein Mitfahrer (75) erlitten demnach schwere Verletzungen. Sie wurden nach einer Erstversorgung vor Ort zur Behandlung in umliegende Kliniken transportiert.

Zur Betreuung von Ersthelfern, Zeugen sowie Einsatzkräften war die Psychosoziale Notfallversorgung angerückt.