13.05.2023 17:24 Unfall auf Düsseldorfer Baustelle: Arbeiter stürzen sieben Meter in die Tiefe

In Düsseldorf haben Feuerwehrleute am Samstag zwei Arbeiter gerettet, die auf einer Baustelle verunglückt waren. Beide Männer kamen schwer verletzt in Kliniken.

Von Laura Miemczyk

Düsseldorf - Auf einer Baustelle in Düsseldorf sind am Samstag zwei Arbeiter (52 und 54 Jahre) mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Einer der Männer wurde bei dem Sturz lebensgefährlich verletzt. Auch Höhenretter der Feuerwehr waren am Samstag in Düsseldorf im Einsatz. (Symbolbild) © 123RF/noskaphoto Laut Angaben der Feuerwehr waren die Kameraden am Samstagmorgen gegen 9.50 Uhr zu dem Arbeitsunfall auf einer Baustelle am Ahrensplatz alarmiert worden. Demnach waren zwei Arbeiter im Treppenraum eines Bürokomplex-Rohbaus aus circa sieben Metern Höhe abgestürzt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren bereits wenige Minuten später vor Ort, wo beide Männer, von denen einer bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, von Notärzten erstversorgt wurden. Anschließend wurden die Arbeiter schonend über eine Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss gerettet, ehe sie in eine Klinik kamen. Auch Höhenretter der Feuerwehr waren an der Bergung der Verletzten beteiligt. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, wie es abschließend hieß.

Titelfoto: 123RF/noskaphoto