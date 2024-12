Opel kracht auf Landstraße frontal gegen Baum: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Rhein-Lahn-Kreis - Im Rhein-Lahn-Kreis ( Rheinland-Pfalz ) ist am späten Abend des gestrigen Montags ein Autofahrer tödlich verunglückt.

Der Mann war mit seinem Opel Meriva aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und frontal gegen den Baum gekracht. © WinklerTV

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war der Mann in seinem Opel Meriva auf der L335 bei Niederbachheim in Richtung Miehlen unterwegs, als der Wagen gegen 22.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam und frontal gegen einen einzelnen, am Fahrbahnrand stehenden Baum krachte.

Bei dem Unfall erlitt der Fahrer schwerste Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann noch in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später aber verstarb.