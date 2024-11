Audi-Fahrer brettert auf Ampel zu: Trümmerfeld und vier Verletzte!

Insgesamt vier Fahrzeuge waren am Freitagnachmittag bei Waibstadt in einen heftigen Unfall verwickelt. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Auslöser für das Trümmerfeld war ein Audi-Fahrer (24), der am Freitagnachmittag gegen 17.40 Uhr mit seinem Wagen auf der B292 mit mehreren Fahrzeugen an einer Ampelanlage kollidierte, wie das Polizeipräsidium Mannheim am Samstag mitteilte.

Zunächst fuhr der 27-Jährige einem Motorradfahrer (17) ins Heck, der mit seiner Honda vor der Ampel gewartet hatte. Infolge des Zusammenstoßes schleuderte der Biker auf den vor ihm stehenden VW, in dem eine 52-jährige Fahrerin saß.

Der Audi-Fahrer krachte derweil mit einem weiteren VW zusammen, kam in den Gegenverkehr und knallte dort frontal mit einer weiteren VW-Fahrerin (34) zusammen, die zudem ein Kleinkind (5) an Bord hatte. Im Anschluss landeten beide Autos im Straßengraben - jeweils auf der gegenüberliegenden Seite.

Insgesamt vier Personen wurden infolge des Unfalls verletzt. Der 17-jährige Honda-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Unfallverursacher sowie die 34-jährige VW-Fahrerin wurden leicht verletzt, ebenso wie das fünfjährige Mädchen. Die 52-Jährige im ersten VW blieb unverletzt.