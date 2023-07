Unfall-Drama auf der Autobahn: Teenager (†17) stirbt, Polizei rätselt

Kassel/Borken - Schreckliches Unglück am gestrigen Mittwoch auf der Autobahn 49 in Nordhessen. Bei einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad ist ein Heranwachsender ums Leben gekommen. Während zwei weitere Personen mitunter schwer verletzt wurden, stellt sich der Polizei vor allem eine Frage.

Die Polizei konnte noch nicht abschließend klären, welcher der beiden 17-Jährigen das Motorrad lenkte. (Symbolfoto) © 123rf/rissix

Was geschehen war, berichtete ein Sprecher des nordhessischen Polizeipräsidiums in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags. Demnach seien zwei 17 Jahre alte Teenager am späten Vorabend auf einem Motorrad auf der A49 in Fahrtrichtung Marburg unterwegs gewesen.

Gegen 22.50 Uhr nahm das Drama schließlich seinen Lauf. Denn dort kam es in Höhe der Anschlussstelle Borken (Schwalm-Eder-Kreis) zum Zusammenstoß mit einem Auto, das von einem 36 Jahre alten Mann gesteuert wurde. Durch den Aufprall wurden beide 17-Jährigen von der Maschine geschleudert und rutschten einige Meter weit über den Asphalt.

Letztlich hatte der Zusammenstoß fatale Folgen für einen der jungen Männer. Während nämlich einer von ihnen schwer verletzt wurde, konnten die Rettungskräfte das Leben des anderen nicht mehr retten. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 36-jährige Autofahrer wurde bei dem Crash ebenfalls leicht verletzt und kam ebenso in eine nahe gelegene Klinik. Die wahrscheinliche Wucht der Kollision zeigte sich zudem daran, dass an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden entstand.

Derweil beschäftigt die Ordnungshüter eine entscheidende Frage.