Unfall-Drama in Dessau! 44-Jähriger von Frau totgefahren

Dessau-Roßlau - In der Nacht auf Sonntag ereignete sich in Dessau-Roßlau ein tödlicher Verkehrsunfall .

Die genauen Umstände des Unfalls waren am Sonntag noch unklar. Eine 46-jährige Frau soll den Unfallwagen gefahren haben.

Wie Polizeisprecher Nico Göpel berichtete, wurden die Einsatzkräfte gegen Mitternacht in den Birkenweg gerufen.

Weitere Infos wollte die Pressestelle am Sonntag noch nicht an die Öffentlichkeit geben. Das soll erst am Montag nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft geschehen.