VW kommt von Straße ab und landet in Teich

Am Donnerstag ist in Markneukirchen ein VW-Fahrer in einem Teich gelandet.

Von Claudia Ziems

Markneukirchen - In Markneukirchen (Vogtland) ist am Donnerstag ein Auto in einem Teich gelandet. In Markneukirchen landete ein VW-Fahrer (24) in einem Teich. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige mit seinem VW auf der Straße Hetzschen in Richtung Markneukirchen unterwegs. "Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn kam er nach links von der Straße ab und rutschte in einen Teich auf einem angrenzenden Feld", heißt es weiter. Der VW blieb in dem Gewässer auf dem Dach liegen. Der junge Mann befreite sich durch Einschlagen einer Scheibe. Rettungskräfte brachten ihn dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am VW entstand mit circa 4000 Euro Totalschaden.

