05.10.2023 12:02 Unfall in Braunschweig: Straßenbahn kracht in Streifenwagen, zwei Personen verletzt!

In Braunschweig krachte am Mittwochabend eine Straßenbahn in eine Polizeistreife. Zwei Personen wurden verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Braunschweig - Am Mittwochabend erfasste eine Straßenbahn in Braunschweig (Niedersachsen) einen Streifenwagen der Polizei. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Die Fahrgäste entfernten sich unerlaubt vor dem Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Der Crash ereignete sich an der Kreuzung Wilhelmstraße/Fallersleber Straße, als die Beamten einen Einsatz erhielten und an einer roten Ampel mit Blaulicht und Martinshorn losfahren wollten. Die 26-jährige Fahrzeugführerin fuhr langsam in die Kreuzung ein, als eine Straßenbahn zum gleichen Zeitpunkt in die Kreuzung einbog, kam es zum Zusammenstoß. Der Funkstreifenwagen wurde im hinteren seitlichen Bereich erfasst und herumgeschleudert.

Die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die Insassen der Straßenbahn sowie der Fahrer blieben unverletzt. Am Streifenwagen entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Im Kreuzungsbereich kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa