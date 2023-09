Autofahrerin nimmt E-Scooter-Fahrer Vorfahrt: Mann schwer verletzt in Klinik

Grafing bei München - Folgenschwerer Unfall in Bayern : Ein E-Scooter-Fahrer ist im Freistaat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto erheblich verletzt worden.

Die Retter brachten den Mann (64) in eine Klinik. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Eine 87 Jahre alte Autofahrerin habe den Mann in Grafing im Landkreis Ebersberg an der Kreuzung Wasserburger Straße und Münchener Straße beim Abbiegen übersehen und ihm deshalb die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 64-Jährige sei bei dem Unfall am Montag durch die Wucht der Kollision gestürzt und habe sich dabei schwere Verletzungen am Kopf zugezogen.

Er kam nach einer Erstversorgung am Ort des Geschehens durch die alarmierten Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut dem zuständigen Polizeisprecher wird der Mann dort voraussichtlich länger bleiben müssen, schwebt allerdings nicht in Lebensgefahr.

Die Autofahrerin sei bei dem Vorfall, der sich um 14.30 Uhr am Nachmittag ereignet hatte, nicht verletzt worden.