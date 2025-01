23.01.2025 07:58 Verletzter mit Äxten und Scheren aus Auto befreit: Hubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr musste am Mittwoch zu einer dramatischen Rettung ausrücken: Nach einem Unfall in Grevenbroich-Neukirchen war ein Mann in seinem Wagen eingeklemmt.

Von Jonas Reihl

Grevenbroich - Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Mittwochnachmittag in Grevenbroich zwischen Köln und Düsseldorf zu einer dramatischen Rettungsaktion ausrücken: Nach einem Unfall war ein Mann in seinem Wagen eingeklemmt. Auch schweres Gerät kam zum Einsatz. Der Wagen musste an der Seite aufgeschnitten werden, um den Fahrer zu bergen. © Feuerwehr Grevenbroich Wie die Feuerwehr berichtet, erreichte die Leitstelle gegen 16.45 Uhr der alarmierende Notruf. Auf der Hülchrather Straße im Ortsteil Neukirchen war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen, abseits der Straße in einem tiefen Graben gegen einen Baum gekracht und dort zum Stehen gekommen. Tatsächlich stellte sich die Lage vor Ort beim Eintreffen der Feuerwehr chaotisch dar. Das Unfallauto war in dem Graben verkeilt, Büsche und Sträucher verhinderten ein Durchkommen für die Einsatzkräfte. Nur durch Muskelkraft und den Einsatz von Äxten schafften es die Retter schließlich, sich bis zu dem Auto vorzukämpfen. Dort angekommen mussten sie allerdings feststellen, dass der schwerverletzte Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt war und diesen nicht verlassen konnte. Unfall Unfall bei Kaiserslautern: Zwei Verletzte und hoher Schaden Um ihn aus der misslichen Lage zu befreien, kamen schließlich Rettungsschere und Spreizer zum Einsatz. Damit schnitten die Feuerwehrleute den Wagen an der Seite auf und befreiten den Mann nach etwa 20 Minuten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. © Feuerwehr Grevenbroich Nach kurzer Versorgung durch einen Notarzt wurde der Schwerverletzte schließlich per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Vor Ort waren rund 30 Kräfte der Feuerwehr. Gegen 18.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Zur Unfallursache sowie der Schadenshöhe ist derweil noch nichts bekannt.

Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Grevenbroich (2)