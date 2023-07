Unfall im Landkreis Leipzig: VW-Fahrer kracht in Laterne und Wand - mit mehr als 3 Promille

Grimma - Am Samstagnachmittag krachte es in Grimma (Landkreis Leipzig ).

Der VW kam in einer Kurve von der Straße ab. © Sören Müller

Ein VW-Fahrer (27) war auf der Leisniger Straße in Richtung Zentrum unterwegs, als er gegen 14.45 Uhr in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Das Auto krachte dort sowohl gegen eine Mauer als auch eine Laterne, bis es schließlich einige Meter weiter zum Stehen kam.

Ein beim Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest schlug an: Laut Polizei zeigte er einen beachtlichen Wert von 3,2 Promille.

Nachdem dem Mann Blut abgenommen worden war, habe er direkt seinen Führerschein abgeben müssen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zum entstandenen Schaden lagen am Sonntagmorgen noch keine Informationen vor.

Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.