Unfall bei Kaiserslautern: Zwei Verletzte und hoher Schaden

Kaiserslautern/Katzweiler - Ein BMW 328 krachte in einen stehenden BMW 520: Zwei Menschen wurden bei dem Auffahrunfall in Katzweiler nördlich von Kaiserslautern verletzt, der 328er-BMW musste abgeschleppt werden.

Der 54-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt, doch sein BMW wurde massiv an der Front beschädigt. © Polizeipräsidium Westpfalz

Der Crash ereignete sich am gestrigen Sonntag gegen 12.20 Uhr am Ortseingang der Gemeinde Katzweiler, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz am heutigen Montag mitteilte.

Demnach gab der 35-jährige Fahrer des vorderen BMW gegenüber der Polizei an, dass er seinen Wagen verkehrsbedingt habe anhalten müssen.

"Der nachfolgende Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät", ergänzte ein Sprecher. Der 54-Jährige krachte mit seinem BMW in das Heck des haltenden Autos.

Der Zusammenstoß muss mit großer Wucht erfolgt sein. Fotos von der Unfallstelle zeigen, dass der 328er-BMW massiv an der Front beschädigt wurde. Der Wagen musste abgeschleppt werden.