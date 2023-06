09.06.2023 14:24 Biker (28) verliert Kontrolle über Maschine, stürzt zu Boden und verletzt sich schwer

In Langenfeld hat sich am Donnerstag ein 28-Jähriger bei einem Motorradunfall schwer verletzt. Der junge Mann musste umgehend in ein Krankenhaus.

Von Maurice Hossinger

Langenfeld - Bei einem heftigen Motorradunfall hat sich am Donnerstagnachmittag ein 28-Jähriger in Langenfeld schwer verletzt. Der junge Mann musste anschließend in ein Krankenhaus. In dieser Linkskurve ging der 28-Jährige zu Boden und verunfallte. © Polizei Mettmann Der junge Mann war am gestrigen Donnerstag gegen 12.20 Uhr mit seiner Maschine auf der Grünewaldstraße in Richtung Rheindorfer Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor. Binnen Sekundenbruchteile stürzte der Biker zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Anwohner wurden Zeugen des Vorfalls und alarmierten die Rettungskräfte. Nach medizinischer Erstversorgung brachte ein Krankenwagen den 28-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Die Yamaha des 28-Jährigen musste wenig später abgeschleppt werden.

Titelfoto: Polizei Mettmann