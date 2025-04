VW-Fahrerin missachtet rote Ampel und kracht in BMW: Unfall fordert fünf Verletzte

Ludwigsburg - Sie haben sich das Wochenende sicher auch anders vorgestellt: Bei einem Unfall in Ludwigsburg sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden.

Die Fahrerin (54) des VWs war offenbar bei Rot gefahren und hatte so den Unfall verursacht. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Das Unglück geschah kurz vor 14 Uhr in der Schwieberdinger Straße an der Ampelkreuzung zur Möglinger Straße.

Laut Polizei habe die Fahrerin (54) eines VWs auf dem Weg in Richtung Stadt die Rot zeigende Ampel missachtet, und so kam es an der Einmündung zur Möglinger Straße zum Crash mit einem BMW, dessen Fahrer nach links auf die Schwieberdinger Straße abbiegen wollte.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch alle vier Insassen im BMW erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. "Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro beziffert", so ein Polizeisprecher. Augenscheinlich wurde auch ein Honda in Mitleidenschaft gezogen.