10.01.2025 20:03 Unfall in Mainz: Drei Verletzte in Klinik

In der Eleonorenstraße in Mainz-Gonsenheim kam es am Freitag zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos: Drei Menschen wurden bei dem Crash verletzt!

Von Florian Gürtler

Mainz - Zwei Autos waren beteiligt, drei Menschen wurden verletzt: In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz kam es am heutigen Freitag zu einem verhängnisvollen Unfall! In Mainz-Gonsenheim kam es am Freitag zu einem Unfall mit drei Verletzten. Die Unfallursache ist noch völlig unklar. © KEUTZTV-NEWS/Max Weber Der Crash ereignete sich gegen 13.05 Uhr in der Eleonorenstraße im Stadtteil Gonsenheim, wie die Mainzer Feuerwehr mitteilte. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar. Sicher ist nur, dass insgesamt fünf Menschen und zwei Autos beteiligt waren, drei Personen wurden verletzt. Zwei Menschen mussten von Feuerwehrkräften aus dem Wrack eines Autos befreit werden. Die Feuerwehrleute übernahmen auch die Erstversorgung der Verletzten, die anschließend in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben wurden. Unfall Feuerwehrleute sterben bei Brand in Motorradshop: Bericht erläutert Todesumstände "Parallel dazu wurde die technische Rettung vorbereitet und der Brandschutz sichergestellt", ergänzte ein Sprecher. Unfall in der Eleonorenstraße in Mainz: Der Rettungsdienst war mit neun, die Feuerwehr mit 14 Kräften vor Ort. © KEUTZTV-NEWS/Max Weber Alle drei verletzten Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlung von Unfallhergang und Unfallursache ist Aufgabe der Mainzer Polizei.

Titelfoto: KEUTZTV-NEWS/Max Weber