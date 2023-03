Kinder spielen in Garten, dann kracht ein Auto durch den Zaun! Familie erlebt bange Sekunden

Moosbrunn (Österreich) - Das hätte richtig übel ausgehen können! Eine Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen, krachte durch einen Zaun und kam erst in einem Garten zum Stehen. Dort hielt sich zum Zeitpunkt des Unglückes eine Familie nebst Kleinkindern auf.

Plötzlich raste eine Frau in ihrem roten Kombi in das Grundstück. Zu diesem Zeitpunkt spielte eine Familie mit ihren Kindern im Garten. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Moosbrunn

Beinah Katastrophe in Österreich: Wie die freiwillige Feuerwehr von Moosbrunn (bei Wien) auf Facebook mitteilte, kam es am Samstagnachmittag zu einem üblen Verkehrsunfall an der Hauptstraße.

Das wohlige Frühlingswetter nutzend hatte es sich eine Familie in ihrem Garten gemütlich gemacht. Reichlich Kinderspielzeug war über das ganze Grundstück verstreut, die Sonne schien.

Dann knallte es.

Eine Frau in ihrem roten Kombi raste ungebremst in das Anwesen, erwischte ein rosa Spielzeugfahrrad und kam erst in einer Hecke zum Stehen.