Rentner missachtet Vorfahrt und erfasst Biker: Krankenhaus!

02.05.2024 08:46

Ein Ford-Fahrer (90) erfasste am Mittwochmittag einen Biker (37) in Plauen (Vogtland). Der Motorradfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Plauen - Schwerer Unfall in Plauen (Vogtland) am Mittwochmittag: Ein Ford-Fahrer (90) missachtete die Vorfahrt und erfasste einen Biker (37). Ein Motorradfahrer (37) kam am Mittwoch ins Krankenhaus, nachdem er in Plauen (Vogtland) von einem Ford erfasst wurde. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, übersah der 90-Jährige gegen 12.30 Uhr den Motorradfahrer beim Einfahren in den Einmündungsbereich Bickelstraße/Oelsnitzer-Straße - es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Biker, zog sich schwere Verletzungen zu. Der 37-Jährige kam umgehend in ein Krankenhaus. "Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro", so ein Polizeisprecher. Der Ford musste anschließend abgeschleppt werden.

