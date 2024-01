Unfall in Tirol: Mutter und Söhne (7,10) kommen dabei ums Leben

Die Mutter war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Bus kollidiert. © 123RF/ mysteryshot

Wie die Polizei am Montagabend berichtete, war die Frau am Steuer ihres Pkw in einer Kurve nahe Assling in Osttirol in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Bus kollidiert.

Die Mutter und ihr siebenjähriges Kind starben noch an der Unfallstelle.

Der Zehnjährige erlag seinen schweren Verletzungen später im Krankenhaus.