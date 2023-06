Audi-Fahrer (†20) kracht frontal in Baum und stirbt sofort: Polizei steht vor Rätsel

Mönchberg/Eschau - Ein schreckliches Unglück ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen in Unterfranken. Bei einem wahrscheinlichen Alleinunfall verlor ein Autofahrer nach dem Zusammenprall mit einem Baum sein Leben. Für die Polizei gibt es derweil noch einige offene Fragen in der Aufarbeitung des Unglücks.