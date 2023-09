Autofahrer verletzt mindestens zwei Personen und tötet Hund: War es Absicht?

Vechelde - Am heutigen Samstagvormittag wurden zwei Personen im Vechelder Ortsteil Bettmar ( Landkreis Peine ) durch einen Autofahrer verletzt. Ein Hund starb sogar. Die Polizei ermittelt derzeit, ob die Tat absichtlich passierte.

Die Polizei ermittelt, ob der Mann mit Absicht handelte. (Symbolbild) © DPA / Friso Gentsch

Wie die Polizei mitteilte, sei der Fahrer (56) auf einem Campingplatz durch ein Tor gerast. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls durch die Gegend geschleudert. Es erfasste schließlich auch einen Mann und verletzte ihn.

Anschließend fuhr der 56-Jährige vom Unfallort weg. Auf seiner Flucht erfasste er dann mit seinem Wagen auch noch einen anderen Fußgänger. Dieser wurde ebenfalls verletzt.

Schlimmer traf es den Hund des Passanten: Dieser wurde so schwer verletzt, dass er sofort verstarb.

Durch den Crash kam das Auto endlich zum Stillstand. Die Polizei konnte den Mann daraufhin festnehmen.

"Es deuten Anhaltspunkte darauf hin, dass sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte", so die Beamten in einer Mitteilung vom Samstagabend zum Sachverhalt. Zudem sei möglich, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Jetzt wird ermittelt, ob der 56-Jährige die Tat vorsätzlich verursacht hat.