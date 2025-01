Unfall mit zwei Schwerverletzten: Vollsperrung der A643

Ein 31-jähriger Mann war gegen 3.44 Uhr mit einem Peugeot e2008 auf der A643 in Richtung Autobahndreieck Mainz unterwegs, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Unfall auf der A643 bei Mainz: Der Rettungsdienst versorgte drei verletzte Insassen eines Peugeot e2008 und brachte sie in nahe liegende Kliniken. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Neben dem 31-jährigen Fahrer saßen zwei Frauen, 31 und 32 Jahre alt, als Beifahrerinnen in dem Wagen. Eine der Frauen und der Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Die zweite Frau überstand den Crash leicht verletzt. Alle drei Autoinsassen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.

"Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen", setzte der Sprecher hinzu. Deren Ergebnis ist allerdings noch unklar. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Die A643 wurde infolge des Crashs in Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz voll gesperrt. Diese Sperrung dauerte auch am Sonntagmorgen noch an. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Mombach abgeleitet. Die Autobahn GmbH teilte demnach mit, "dass die Sperrung höchstwahrscheinlich den ganzen Tag andauern wird", betonte der Polizeisprecher.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Hierzu hat die Polizei einen Gutachter mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt.