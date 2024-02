Unfall nach Faschingsumzug: 20-Jähriger stirbt!

Der Faschingsumzug in St. Goarshausen nahm ein tragisches Ende. (Archivbild) © dpa/Daniel Vogl

Nahe der Loreley, in St. Goarshausen, geriet gegen 17 Uhr am heutigen Samstag ein 20 Jahre alter Mann unter einen Umzugswagen. In der Folge erlag er seinen Verletzungen. Das berichtete die örtliche Polizei am Abend.

Der Faschingsumzug war bereits beendet, als der 20-Jährige auf der Bahnhofstraße von dem fahrenden Umzugswagen erfasst wurde.

Zwar wurde der junge Mann sofort in ein Krankenhaus gebracht. Doch dort konnte nichts mehr für ihn getan werden. Er starb in der Klinik.

Weil zum Zeitpunkt des Unfalls reges Treiben in dem kleinen Ort, der nur etwas mehr als 1200 Einwohner zählt, herrschte, mussten laut Polizei "zahlreiche Zeugen" von Seelsorgern betreut werden.