Vater-Kind-Wochenende endet tödlich: Zwei Tote und zehn verletzte Kinder

Toppenstedt/Landkreis Harburg – Am Samstagabend sind bei einem schweren Unfall am Rande eines Zeltlagers im Landkreis Harburg ein fünfjähriger Junge und ein Vater tödlich verunglückt. Zehn weitere Kinder sind teils lebensbedrohlich verletzt worden.

Vier Hubschrauber sind in Toppenstedt derzeit im Einsatz. © JOTO

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ist der Korb eines Radladers, der zu dem Zeitpunkt mehrere Kinder transportierte, abgestürzt und habe mehrere Personen unter sich begraben.

Ein Fünfjähriger und ein Vater sind noch vor Ort verstorben, sie sollen nicht verwandt gewesen sein.

Zehn weitere Kinder wurden teils schwer verletzt. Vier von ihnen mussten mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht werden, so der Sprecher.

Reportern vor Ort zufolge fand das Zeltlager anlässlich eines Vater-Kind-Wochenendes an einer Kindertagesstätte in Toppenstedt statt.

Eine Gruppe Kinder soll dabei "zur Belustigung" von dem besagten Radlader über einen Feldweg gefahren worden sein, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Nach Angaben der Polizei ist die Ursache für den heruntergefallenen Korb mutmaßlich ein gerissener Hydraulikschlauch gewesen. Der genaue Unfallverlauf bleibe jedoch weiterhin unklar.