Verfolgungsjagd auf der A2: Autodieb verletzt sich bei Unfall

Helmstedt - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der A2 bei Helmstedt zu einer Verfolgungsjagd. Kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt konnte der Fahrer festgenommen werden.

Bei einer Verfolgungsfahrt verunfallte ein Autodieb mit seiner Beute und verletzte sich. Er wurde festgenommen. © Screenshot/Instagram/feuerwehrhelmstedt

Wie sich erst später herausstellte, ging den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Braunschweig ein Autodieb ins Netz.

Zunächst war von ihnen jedoch nur eine routinemäßige Verkehrskontrolle beabsichtigt.

In Höhe der Anschlussstelle Rennau in Fahrtrichtung Berlin hatten sich die Beamten dazu entschieden, einen Audi S4 genauer unter die Lupe nehmen zu wollen.

Anstatt anzuhalten, gab der Mann mit dem gestohlenen Auto Gas. Es kam zur Verfolgungsfahrt.

An der Anschlussstelle Helmstedt-Zentrum fuhr der Dieb von der Autobahn herunter und kam anschließend aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit von der Straße ab.

Der Wagen krachte in eine Schutzplanke und in einen Wildschutzzaun. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Den Audi habe er kurz zuvor in Lehrte bei Hannover gestohlen. An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.