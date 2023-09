Verhängnisvoller Motorrad-Unfall im Odenwald: Zwei Biker schwer verletzt

Odenwald/Lindenfels - Zwei Motorräder krachten frontal zusammen: Auf der B47 bei der südhessischen Odenwald-Stadt Lindenfels kam es am gestrigen Samstag zu einem tragischen Crash mit zwei Schwerverletzten.

Angehörige des Rettungsdienstes versorgten die Biker, die anschließend von Rettungshubschraubern auf dem schnellsten Weg in nahe liegende Kliniken gebracht wurden.

Demnach war ein 54 Jahre alter Biker mit seiner Maschine auf der Bundesstraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab - er geriet in den Gegenverkehr.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr zwischen Lindenfels und Reichelsheim-Gumpen, wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte.

Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung der Polizei etwa 15.000 Euro. Die B47 wurde infolge des Crashs im Odenwald für circa drei Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, die zuständige Polizei in Bensheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Zusammenstoßes.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0625184680 entgegen.