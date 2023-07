24.07.2023 11:21 Vierjähriger Bub stürzt in Fluss! Automatischer Treibgut-Rechen schiebt bewusstloses Kind an Land

Ein vier Jahre alter Junge ist in Gundelfingen in einen Fluss gestürzt und trieb bewusstlos in einen Rechenschacht. Die Automatik der Anlage rettete ihn wohl.

Von Marco Schimpfhauser

Gundelfingen - Im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau ist am Wochenende ein kleiner Junge in einen Fluss gefallen und durch einen Treibgut-Rechen gerettet worden. Der kleine Junge (4) wurde in eine Kinderklinik gebracht. Sein Zustand sei stabil. © 123rf/Joerg Huettenhoelscher Wie bisher bekannt wurde, hatte sich der Vierjährige heimlich von seiner Mutter entfernt und war in die Richtung des Donau-Nebenflusses Brenz gelaufen. Nachdem das Kind dort hineingefallen war, trieb es - zusammen mit Treibholz und anderen Gegenständen - in einen sogenannten Rechenschacht. Dort hing das Kind wohl mehrere Minuten lang bewusstlos im Wasser fest. Unfall Motorboot rast gegen Wohnhaus: Alle acht Insassen werden weggeschleudert Nach ersten Erkenntnissen der Polizei aktivierte sich dann ein automatischer Treibgut-Rechen, der den kleinen Bub aus dem Wasser hob und an Land ablegte. Ein zufällig vorbeikommender Passant entdeckte den Vierjährigen und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Der Junge kam wieder zu Bewusstsein, nachdem er durch den Zeugen aufgelesen wurde. Der Bub kam in eine Kinderklinik und ist, wie die Polizei bekannt gab, in einem gesundheitlich stabilen Zustand.

