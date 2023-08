Vorfahrt missachtet: Benz kracht frontal in Van - Kleinkind und Baby kommen mit Schock in Klinik

Düren - Nach einem Frontalzusammenstoß in Düren sind eine 31-Jährige und zwei Kleinkinder (7 und 23 Monate alt) in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. © Polizei Düren

Nach Polizeiangaben war ein 25-jähriger Auslieferer am Freitagnachmittag (18. August) gegen 15.40 Uhr in seinem weißen Van auf der ehemaligen L33 in Richtung Vettweiß unterwegs, als er auf Höhe eines Stoppschilds zunächst zum Stehen kam.

Der 25-Jährige wollte anschließend in die dortige Kreuzung einfahren, übersah dabei jedoch eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin, die samt zweier Kinder an Bord auf der L264 in Richtung Zülpich unterwegs war.

Die Frau bremste ihren Wagen zwar noch ab, konnte einen frontalen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. "Sie prallte mit ihrer Front in die rechte Fahrzeugseite des Vans. Ihre Airbags lösten aus, und sie erlitt leichte Prellungen", schilderte ein Sprecher der Beamten.

Die beiden Kinder erlitten bei dem Unfall einen Schock und wurden gemeinsam mit der 31-Jährigen zur allgemeinen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Van-Fahrer war bei dem Crash nicht angeschnallt, wurde durch das rasche Abbremsen der Frau jedoch nicht verletzt.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden.