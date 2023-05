Skoda kracht frontal in VW Bulli: 37-Jähriger schwer verletzt

Gernsheim - Bei einem Unfall am Nachmittag des gestrigen Montags ist im südhessischen Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) der 37-jährige Fahrer eine VW Bullis schwer verletzt worden. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Bei dem heftigen frontalen Zusammenstoß zog sich der 37-jährige Fahrer des VW Bullis schwere Verletzungen zu. © 5VISION.NEWS

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Hergang des Crashs nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war der 37-Jährige in seinem beigefarbenen VW Camper auf der Wormser Straße in Richtung Gernsheim unterwegs. Im Stadtteil Klein-Rohrheim kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Skoda eines 40-jährigen Mannes, der in die andere Richtung gefahren und aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Bei dem heftigen Aufprall erlitt der 37-Jährige schwere Verletzungen, der andere Autofahrer wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand nur leicht verletzt, wurde aber dennoch vorsorglich von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Wormser Straße blieb wegen des Unfalls etwa fünf Stunden lang voll gesperrt.